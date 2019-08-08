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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Ekonominin Kalbi 'Muson Yağmurları' Her Yıl Ölümlere Neden Oluyor

- Ekonominin Kalbi 'Muson Yağmurları' Her Yıl Ölümlere Neden Oluyor

ARŞİV_2019 yılında Hindistan'da meydana gelen seller

(MUMBAİ) - Ekonominin kalbi 'muson yağmurları' her yıl ölümlere neden oluyor MUMBAİ

Muson Yağmurları Enflasyon Tarım Şiddetli Yağış Hükümet 


- Asya ülkelerinde ekonominin kalbi olan muson yağmurlarının yol açtığı seller ve toprak kaymalarında bu yıl Hindistan’da 33 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Muson yağmurları her yıl Asya ülkelerinde şiddetli yağışlarla ciddi can ve mal kayıplarına yol açıyor. Hindistan’ın güneyinde etkili olan sellerde 33 kişinin hayatını kaybettiği, 180 bin kişinin yerlerinden olduğu açıklandı. Yetkililer şiddetli yağışların yol açtığı sellerde Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde 25 kişinin, Karnataka eyaletinde ise 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Karnataka eyalet başkanı B.S. Yediyurappa, “Su baskınları nedeniyle mahsur kalabilecek insanları kurtarmak için hükümetten yardım istedik” ifadelerini kullandı. Ekonominin kalbi ‘muson yağmurları’ Bir yandan can kayıplarına yol açan muson yağmurları diğer yandan çok sayıda Asya ülkesinin ekonomisine güç veriyor. Ekonomik büyüme sağlayan muson yağmurları çiftçilik alanında ürün yetiştirmede gerekli olan yağışların yüzde 70’inden fazlasını karşılıyor. Her yıl güney ve doğu Asya'da etkili olan muson yağışları yeterli olduğu takdirde yıl boyunca tarım hasadının verimli geçmesini sağlıyor. Bunun akabinde ise temel gıda fiyatları düşüyor ve gıda enflasyonu önleniyor. Uyarılar devam ediyor Her yıl Haziran ayından Eylül ayına kadar etkili olan muson yağmurlarıyla ilgili uyarılar devam ediyor. Şiddetli yağışlar sonucu 180 bin kişinin yerlerinden olduğu Hindistan’da yetkililer barajların dolup taşması sonucu yaşanabilecek taşkınlara karşı uyarılarını sürdürüyor.
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