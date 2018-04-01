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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Ekonomi Bakanı Zeybekci, Bulgaristanlı mevkidaşı ile bir araya geldi - İSTANBUL Haberi

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Bulgaristanlı mevkidaşı ile bir araya geldi - İSTANBUL Haberi

- Ekonomi Bakanı Zeybekci, Bulgaristanlı mevkidaşı ile bir araya geldi - Görüşmeden detaylar Ekonomi Bakanı Zeybekci, Bulgaristanlı mevkidaşı ile bir araya geldi - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ile görüştüİSTANBUL (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ile İstanbul 'da bir araya geldi.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) Zeybekci - Karanikolov görüşmesinde iki ülke arasındaki ticaret fırsatları ve iş birlikleri ele alındı.Toplantı kapsamında Emil Karanikolov, AB Dönem Başkanı Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un, 27 Şubat'ta gerçekleşen AB Ticaret ve Ekonomi Zirvesi'ne Zeybekci'yi davet edip, devamında bu davetin AB kaynaklı bazı nedenlerden dolayı iptal edilmesine ilişkin Bakan Zeybekci'den özür diledi.Nihat Zeybekci ise yaşanan bu duruma ilişkin, Borisov tarafından yapılan davetin samimiyetine olan inancını dile getirerek, duruma yönelik sorunların aşılacağı inancını dile getirdi.Görüntü alınmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Samimiyet Toplantı 

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