-Açılıştan görüntüler

-detay görüntüler



( İSTANBUL ) Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "Spekülatörler Türkiye’yi kurla ilgili etkilemeye çalışıyor"- Zeytinburnu’nda Hasan Doğan Spor Tesisi açıldı- Zeytinburnu’na Super Toto Buz Pisti’nin temeli atıldı İSTANBUL



- Zeytinburnu’nda Hasan Doğan Spor Tesisi açılışı ve Spor Toto Buz Pisti’nin temel atma törenine katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Spekülatörler Türkiye’yi kurla ilgili etkilemeye çalışıyor. Geçen yıl da aynı şeyi yapmışlardı ama kasıtlı olarak yaptıkları tahminler sene sonunda yine yerle bir olacak’’ dedi.

Zeytinburnu Belediyesi, Hasan Doğan Spor Tesisi açılışı ve Spor Toto Buz Pisti’nin temel atma törenini gerçekleştirdi. Veliefendi Mahallesi’nde gerçekleştirilen açılış ve temel atma törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol konuşmaları ve kurdele kesimiyle başlayan tören Başkan Aydın’ın tesisi ziyaret etmesiyle sona erdi. ‘‘Spekülatörler Türkiye’yi kurla ilgili etkilemeye çalışıyor’’ Dış güçlerin Türkiye’nin gelişimine gölge düşürmek istediğini belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ‘‘Türkiye nereden nerelere geldi. İstanbul’un tamamında belki de bir elin parmakları kadar spor salonu varken şimdi hemen hemen her okulun kapalı spor salonu var. Her köşe başında insanlarımızın serbestçe spor yapabilecekleri açık alanlar var. Merhum Hasan Doğan kardeşimiz adına bir spor tesisi Zeytinburnu belediyesi tarafından ve Spor Toto Teşkilatımızın katkılarıyla yapılıyor. Nereden nereye geldik, bundan 15 sene önce bırak Afrin'de böyle destanlar yazmayı, Türkiye Afrin’de şöyle yaparız böyle yaparız deseydi bile ekonomisi darmadağın olurdu. Şimdi hissediyor muyuz? Asla. Sadece spekülatörler arada bir Türkiye’yi kurla ilgili etkilemeye çalışıyorlar. Geçen senede aynı şeyi yapmışlardı IMF, Dünya Bankası, Avrupa Birliği 2017 ile ilgili ortalama büyüme tahminimizi yüzde 2 buçukla 3 olarak belirlediler. Ama Türkiye yıl sonunda dünya rekoru kırdı’’ dedi.

‘‘Türkiye dimdik ayakta olacak’’ ‘‘2018’de de yine aynı olacak, yine aynı şekilde onların kasıtlı olarak yaptığı tahminler yerle bir olacak’’ diyerek sözlerini sürdüren Bakan Zeybekci, ‘‘Türkiye dimdik ayakta olacak ve böyle tesisler yapmaya devam edecek. Hedef 2023, 2033, 2053 ve 2071. Bırak namerdi, Türkiye merde bile muhtaç olmayacak. Türkiye dimdik ayakta olacak ve böyle tesisler yapmaya devam edecek. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde ne varsa çocuklarımız da aynı imkanlarla geleceğe yürüyecek. Çocuklarımızın onlardan ne eksikleri var, aynı imkanlara sahip olacaklar aynı hedeflere koşacaklar. Aynı bilim ve teknoloji geleceğinde Türkiye’nin yer almasını sağlayacaklar’’ diye konuştu.

''Buzun üzerinde yapılabilecek tüm sporlar icra edilecek'' Zeytinburnu’nun tüm gençlerinin yetenekli olduğunu ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, ‘‘Burasının inşaatının üçte biri tamamlandı ama resmi temel atma törenini bugün değiştireceğiz. Buz pistimiz Türkiye’de anlamlı bir işin en önemli göstergelerinden biri. Biz ‘Doğaya destek sizden, buz pateni biletiniz bizden’ diyerek bir çevre projesi yapmıştık. O çevre projesinde problemli olan gençlerle tanıştık. O gençlerden buz hokeyi takımını kurduk ve bizim o takımımız son dört yıldır Türkiye Süper Ligi’nde şampiyon oluyor. Burada ağırlık Buz hokeyi yapılmak üzere buzun üzerine yapabilen bir çok spor branşı gençlerimiz tarafından icra edilecek. Ben inanıyorum ki, Amerika’da Kanada’da Rusya’da ve Avrupa’nın Kuzey ülkelerinde başarıyla yapılan bu buz hokeyi Türkiye’de de seyirci potansiyeli ve sporcu sayısı çok yüksek olan bir noktaya gelecek inşallah. Buradaki tesisimizin kamulaştırma maliyeti 59 milyon TL bunu Zeytinburnu belediyesi olarak gerçekleştirdik’’ ifadelerini kullandı.

