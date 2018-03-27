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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Ekolojik köprü yayalara açıldı Haberi

Ekolojik köprü yayalara açıldı Haberi

köprüden yayaların geçişi

Güzergah Gesi 

-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Taksim Gezi Parkı ile Maçka Parkını bağlayan. Yapımında sona gelinen köprünün çevre çalışmalarının ise devam ettiği görüldü.
Taksim Gezi Parkı ile Maçka Parkını bağlayan ve ‘Kentsel Doku İçerisinde Yeşil Alan Sürekliliğini Sağlayan İlk Ekolojik Köprü’ olan Ekolojik Yaya Köprüsünün yapımında sona gelindi. Yeşil alanı kesintisiz hale getirerek, Taksim Meydanını da, Gezi Parkı güzergahıyla birlikte, Harbiye Bölgesine bağlayan köprü yayalara açıldı. Köprünün çevre çalışmalarının ise devam ettiği görüldü.

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