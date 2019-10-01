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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Ekmeklerini tuzdan çıkarıyorlar - BATMAN İzle

Ekmeklerini tuzdan çıkarıyorlar - BATMAN İzle

- Tuzlagözü bölgesinden tuz görüntüsü - Tuz üretimini yapan Ferman Atmaca'nın konuşması - Tuzun genel görüntüsüEkmeklerini tuzdan çıkarıyorlarBATMAN (AA) - Batman 'ın Kozluk ilçesinin Tuzlagözü ve Derince köylerinde vatandaşlar geçimlerini kaya tuzu kuyularından elde ettikleri tuzu satarak sağlıyor.Yaklaşık 500 tuz havuzunun bulunduğu köylerde her aile bir havuzdaki tuzlu suyu tuza dönüştürüp satıyor.Derinliği yer yer 15 metreyi bulan kaya tuzuna ulaşarak, çıkarttıkları tuzu, çuvallarla satışa sunan aileler ekmeklerini tuzdan kazanıyor.Köylülerden Ferman Atmaca, kuyulardan çıkardıkları kaya tuzuna havuzlarda tatlı su vererek tuzlu su çözeltisiyle saf kaya tuzu haline getirdiklerini belirtti.
Uzun yıllar bu işi yaptıklarını dile getiren Atmaca, "Tuz iki türlü çıkıyor. Biri kaya tuzu diğeri kuyu tuzu. Bölgenin tuz ihtiyacını karşılıyoruz. Batman - Kozluk, Kozluk - Bitlis kara yolunda çuvalını 15 ila 25 liradan satıyoruz. Batı illerine çalışmaya gitmektense topraklarımızdaki tuzu çıkarıp satıyoruz. Büyüklerimizden bize kalan mirası sürdürüyoruz." dedi.

Gesi Kuyular 

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