Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Ekmekler çöp değil hayvanlara yem oldu - KAHRAMANMARAŞ İzle

Ekmekler çöp değil hayvanlara yem oldu - KAHRAMANMARAŞ İzle

- Belediye ekiplerince ekmeklerin kutulardan alınması - Toplanan ekmeklerin dağlara bırakılması - Dağıtımlardan detaylar - Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın açıklaması - Vatandaşların kutulara ekmek koymasıEkmekler çöp değil hayvanlara yem oldu - Kahramanmaraş 'ta Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, bayatlayan ekmeklerin çöpe gitmesini önlemek amacıyla pilot noktalardaki toplama kutularında biriken ekmekleri, kış şartlarında aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yaban hayvanlarına bıraktıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Dulkadiroğlu Belediyesince bayatlayan ekmeklerin çöpe gitmesini önlemek amacıyla 50 ayrı pilot noktaya yerleştirilen toplama kutularında biriken ekmekler, dağlarda aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yaban hayvanlarına yem oldu.Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışıyla yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanları için harekete geçti.İlçenin 50 ayrı pilot noktasına yerleştirilen toplama kutularında biriken ekmekleri alan belediye ekipleri, esnaftan temin edilen yeşilliklerle ekmekleri yaban hayvanları için 2 bin 443 rakımdaki Ahir Dağı'nın farklı noktalarına bıraktı.Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarını da unutmadıklarını söyledi.

İlçenin yüksek kesimlerinde yoğun kış şartlarının yaşandığını dile getiren Okay, buna bağlı olarak da yaşamın olumsuz yönde etkilendiğini belirtti.
Hem ekmeklerin çöpe gitmesini önlemek hem de israfı azaltmak için Dulkadiroğlu'nun çeşitli yerlerinde bayat ekmek toplama alanları oluşturduklarını dile getiren Okay, bu ekmeklerin yaban hayatı için yiyecek olduğunu vurguladı.Soğuk kış günlerinde projenin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını anlatan Okay, şunları kaydetti:"Şu anda ilçemizde bayat ekmek kutularımızda bulunan ve esnaf arkadaşlarımızı da bu işe dahil ederek bu projeyi sürdürüyoruz. Bayat ekmek toplama projemiz yaklaşık dört yıldır devam ediyor. Normal zamanlarda bu ekmekleri topluyoruz ve hayvan barınaklarına gönderiyoruz. Kış aylarında da yaban hayvanlarının bu husustan istifade etmesi adına çalışma yapıyoruz. Zorlu kış aylarında bu çalışmaları sürdüreceğiz ve yaban hayvanlara yiyecek sağlamaya devam edeceğiz."

İstifa Harekete Geç Kar Yağışı Hayvan Sokak Hayvanları 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı