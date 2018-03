Ekmek teknesini 30 yıldır sırtında taşıyor

-Bıçakları bilemesi

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yıllardır bıçak bileyiciliği yapan yaşlı adam, geçirdiği kaza ve hastalıklar yüzünden mesleğini yapamaz duruma geldi. 1961 Batman doğumlu olan Mehmet Ayaz’ın acıklı hayatı henüz beş yaşındayken, anne ve babasının Siirt-Batman karayolunda geçirdikleri kazada hayatını kaybetmeleriyle başlar. Kazada başından ağır darbe alan Mehmet Ayaz o dönemden kalma yaraları halen vücudunda hissediyor. Küçük yaşta yetim ve öksüz kalan Ayaz’a yakınları da sahip çıkmayınca sokaklarda yaşamak zorunda kalır. Hayatın tüm zorluklarına rağmen helal yoldan geçimini sağlamaya çalışan Mehmet Ayaz, askerlikten sonra Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine gelerek burada temin ettiği bıçak bileme çarkıyla geçimini sağlamaya çalışır. 30 yıldır ağırlığı 27 kilo olan bıçak bileme çarkıyla ilçeyi sokak sokak, cadde cadde dolaşan yaşlı adamın vücudu bu ağırlığı kaldıramaz duruma geldi. Kimsesiz ve maddi sıkıntılar yüzünden bugüne kadar evlenemeyen 57 yaşında ki Mehmet Ayaz, evlenip düzenli bir aile hayatı yaşamak için yardımseverlerden destek bekliyor. 1966 yılında kazada anne ve babasını kaybettiğini ve o günden bu yana zor hayat şartlarında yaşamak zorunda kaldığını belirten Ayaz; “ Küçüklüğümden bu yana akrabalarım bana sahip çıkmadı, bende geçimimi değişik yollarla temin etmeye çalıştım, en son 1997 yılında Siverek’e geldim ve burada yaşamaya başladım. O günden bu güne çarkımla bıçak beliyorum, geçimim bununla oluyor. Bir düzenli maaşım, gelirim yok, kiracıyım, kiralık evlerde kalıyorum. Çok şükür bugüne kadar tüm zorluklara rağmen hayatta kaldım, akşam bir lokma ekmek bulduğumda şükrediyorum” Siverek belediyesine başvurdum, beni çöpe yollamak istediler Yaşlanmasından dolayı artık bu işi yapamaz durumda olduğunu belirten Mehmet Ayaz, çaldığı bütün kapıların yüzüne kapandığını söyledi.



Ayaz; ‘’Artık bu işi yapamaz durumdayım, çark aleti 27 kilo, bunu kaldıracak ve dolaştıracak gücüm yok. Bende bana bir iş vermeleri ve helal yoldan rızkımı elde etmek için Siverek Belediyesine müracaat ettim, bana bir yerde bekçilik olsun veya bunun gibi bir iş verin, bana dedikleri seni çöpe yollarız, bende gitmek isterdim ama çöp toplamaya, dökmeye gücüm yok, vücudum bunu kaldıramıyor artık. 57 yaşındayım, rahatsızım, sağ kolumda aşırı titreme var, ben artık ağır işleri yapamam ama bir bekçilik olsa seve seve yapar ve işimi en iyi şekilde de yaparım” dedi.

Bıçak bileme işinin tamamen bittiğini ve kurbandan kurbana bu işin olduğunu söyleyen Mehmet Ayaz; “ Ben bu halimle sokak sokak geziyorum, her gün bir mahalledeyim, mecburum çalışmaya, bekarım bu güne kadar imkansızlıklardan dolayı evlenemedim. Bir gücüm maaşım yok ki evleneyim. Her bıçağı 1 TL’ye keskinleştiriyorum, günde 10 bıçak bilesem 10 TL ediyor, bununla ne yapabilirim? Bir ekmek parasıdır ve kimseye muhtaç olmuyorum o kadar” şeklinde konuştu Röportaj sırasında dayanamayıp ağlayan yaşlı adamı çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yetkililerin yaşlı adamın çığlıklarını duymazdan gelmesine tepki gösteren, mahalle esnaflarından Cuma Yarıcı ; “ Mehmet dayı evlenmediği için kendisine ilerde bakabilecek çocukları olmadı. Bunun sahibi devlet büyükleridir, belediyelerdir, kaymakamlıklardır. Bir esnaf olarak bu dayımızın durumunu her gün görüyorum, daima rezildir. Artık eski mesleği de öldü, eskiden bir insan bir bıçağı beş yıl kullanırdı, şuan artık her yerde bıçak var ve bu meslek öldü. Mehmet dayı elinden sakat, sürekli eli titriyor, zaten kullandığı alette 27 kilo ağırlığında, yani bu şartlarda ne olacak. Hep birlikte ne gerekiyorsa Mehmet dayı için bir şeyler yapmalıyız. Evlendirelim, evi barkı olsun, sabit gelirli bir işi olsun. Herkes bu adamın acısını duysun ve destek olsun” diye konuştu