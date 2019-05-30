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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ekmek pişirirken sıçrayan kıvılcım ev ile ahırı yaktı - KÜTAHYA

Ekmek pişirirken sıçrayan kıvılcım ev ile ahırı yaktı - KÜTAHYA

- Yangın söndürme çalışmalarından detaylar - Yanan araçlardan detaylar - Yangından kurtarılan hayvanlardan detaylar - Kütahya 'da bir evin önünde ekmek pişirilirken sıçrayan kıvılcım ahırda yangına neden oldu - İtfaiye ekipleri, 2 katlı ahşap ev, otomobil ve traktöre de sıçrayan yangını güçlükle söndürdüKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, ahır, otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi.Kuruçay beldesinde yaşayan Hülya Taşkın'ın (53), evinin önündeki fırında bayram hazırlığı için ekmek pişirdiği sırada sıçrayan kıvılcımlar bitişikteki ahıra sıçradı.Samanların tutuşmasıyla kısa sürede tüm binayı saran alevler, bitişikteki 2 katlı ahşap eve de ulaştı.Yangını gören belde sakinleri, Hülya Taşkın'ın annesi Emine Taşkın (80) ile 3 büyükbaş hayvanı yanan binalardan çıkarttı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.Ekipler, yaklaşık 1 saatte alevleri güçlükle söndürerek soğutma çalışması yaptı.Yangının ardından ev ve ahır ile bir traktör ve otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Acil Servis Ahşap Ev Jandarma 112 Acil Servis Büyükbaş Hayvan 

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