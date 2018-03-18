Ekmek arası çorba ilgi gördü Haberi

-Ekmeğin fırından çıkışı

-Ekmek arası çorbanın hazırlanması

-Çorba servisi

-Detay görüntüler

-Gül Ketres ile röp.

-Hatice Bıyık ile röp.

-Abdurrahim Gülen ile röp



( BALIKESİR -ÖZEL) BALIKESİR



- Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, fırın ve lokanta işletmeciliği yapan Abdurrahim Gülen’in hazırladığı ekmek arası çorba ilgi gördü. Mercimek ve kelle paça çorbalarını kendi hazırladığı ekmeğin arasında servis eden Gülen, yeni uygulamanın tuttuğunu söyledi.



İlçede 15 yıldan bu yana fırın işletmeciliği yapan 48 yaşındaki Abdurrahim Gülen, 10 yıl önce lokanta işletmeciliğine de başladı.

Önceleri çorbayı kasede servis eden Gülen, daha sonra ekmek arası çorba servisi yapmaya başladı.

Gülen’in uygulaması halkın büyük beğenisini kazandı. Ekmek arası çorbayı yiyenler de beğendiklerini anlattı. Gülen, ”2003’den beri ekmek ve unlu mamuller işiyle uğraşıyorum. Yaklaşık 10 yıldan beride restoran işine başladık. Pide, lahmacun ve pizza çeşitleri çıkarıyoruz. İlk zamanlar çorbayı kasede veriyorduk. Son zamanlarda biz çorbayı ekmeğin içinde verelim diye düşündük. Değişik bir şey olsun dedik. Bu bizim avantajımıza oldu. Daha önceden bizim baba mesleği ekmekçilik olduğundan unlu mamuller işinden iyi anlıyoruz. İlk denemelerimizde çorba ekmeğin içinden sızdı. Daha farklı bir şekilde.hamur yoğurduk. Bir kaç denemeden sonra uygun ekmeği yapmayı başardık. Müşterilerimize çorbayı kase içinde değil de ekmeğin içinde sunmaya başladık. Buda müşterilerimizin çok hoşuna gitti. Değişik bir sunum oldu. Bundan sonraki bütün servislerimizi ekmek içinde çorba olarak sunmaya başladık. Müşterilerimiz gayet memnun. Çorba çeşitlerimiz olarak mercimek çorbası, kelle paça var. Mercimek çorbası 5 lira, kelle paça çorbasını da 9 liradan veriyoruz” dedi.

Müşterilerden Gül Ketres,”İlk defa geliyorum. Ekmeğin içinde mercimek çorbasını ilk defa tattım. Muhteşem. Gelen herkesin denemesini tavsiye ederim” dedi.

Hatice Bıyık’da, ”İlk defa yiyorum. Hani ekmeğin içinde çorba çok lezzetliydi. Herkesin yemesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.



