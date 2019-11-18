Ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi - SAMSUN
- Kaza yerinde bekleyen cenaze aracı - Kazada hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni - Hayatını kaybeden yaşlı adamın oğlunun babasının cesedi başında bekleyişi - Yaşlı adama çarpan otomobil - Seyir halindeki araçlarEkmek almaya giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdiSAMSUN (AA) - Samsun 'un Çarşamba ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.Beylerce Mahallesi Halispaşa mevkisinde oturan 85 yaşındaki Şevki Uzun, Samsun - Ordu kara yolunun karşısında bulunan marketten ekmek almak için evden çıktı.Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama, Ahmet Ç. (30) idaresindeki 55 ASC 31 plakalı otomobil çarptı.Kazada Uzun, olay yerinde yaşamını yitirirdi. Sürücü gözaltına alındı.Olayı öğrenen yaşlı adamın oğlu Mustafa Uzun, babasının cesedi başında gözyaşı döktü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım