Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ekmeğin içinden çıkan yabancı madde vatandaşı şok etti

Ekmeğin içinden çıkan yabancı madde vatandaşı şok etti

Vatandaşın cep telefonundan ekmek ve içindeki maddeyi çekmesi

( BİLECİK ) BİLECİK - Bilecik'te bir marketler zinciri şubesinden aldığı ekmeğin içinden çıkan yabancı cisim vatandaşı şok etti. Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinden bir marketler zinciri olan bir işletmeden aldığı ekmeğin içinden çıkan yabancı cisim karşısında vatandaş şaşırdı. Marketten tam buğday diye tabir edilen dilimlenmiş ekmekten alan ve evine götüren vatandaş, ailesiyle birlikte yemek yedikleri esnada ekmeğin içinden çıkan yabancı cismin çıktığını fark etti. Mavi renkteki cisim karşından tedirginliğe düşen vatandaş bu durum karşında yetkili firmanın şikâyet hattına durumu iletmesine rağmen tatmin edici bir cevap alamadığını dile getirdi. İsmini vermek istemeyen vatandaş, durumu ALO 174 Gıda Hattı’na da ilettiğini aktardı. Öte yandan yaşanan bu olay, vatandaşın en temel besin kaynağı olan ekmeğin üretildiği fırınlardaki hijyen ve dikkatsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Mel B Market Cep Telefonu 

İlgili Foto Galeriler
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı