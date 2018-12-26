Ekmeğin içinden çıkan yabancı madde vatandaşı şok etti
Vatandaşın cep telefonundan ekmek ve içindeki maddeyi çekmesi
( BİLECİK ) BİLECİK - Bilecik'te bir marketler zinciri şubesinden aldığı ekmeğin içinden çıkan yabancı cisim vatandaşı şok etti. Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinden bir marketler zinciri olan bir işletmeden aldığı ekmeğin içinden çıkan yabancı cisim karşısında vatandaş şaşırdı. Marketten tam buğday diye tabir edilen dilimlenmiş ekmekten alan ve evine götüren vatandaş, ailesiyle birlikte yemek yedikleri esnada ekmeğin içinden çıkan yabancı cismin çıktığını fark etti. Mavi renkteki cisim karşından tedirginliğe düşen vatandaş bu durum karşında yetkili firmanın şikâyet hattına durumu iletmesine rağmen tatmin edici bir cevap alamadığını dile getirdi. İsmini vermek istemeyen vatandaş, durumu ALO 174 Gıda Hattı’na da ilettiğini aktardı. Öte yandan yaşanan bu olay, vatandaşın en temel besin kaynağı olan ekmeğin üretildiği fırınlardaki hijyen ve dikkatsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.