Ekiplerin mühürlü evde kedi kurtarma operasyonu İzle

-- İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-- Sosyal medyada canlı yayın yapan vatandaştan görüntü

-- Sokakta çalışmaları izleyen vatandaşlardan görüntü

-- Kedinin sahibinden görüntü

-- İtfaiye erlerinin çalışmalarından görüntü

-- Kedinin sahibini ve itfaiye erlerinin balkondaki çalışmalarından görüntü

-- Kedinin sahibini tırmaladığı anda atılan çığlıktan görüntü

-- Genel detay



( ANKARA - ÖZEL)- Mühürlü evin balkonuna kaçan Bombay cinsi kedi, kendisini kurtarmaya çalışan sahibini defalarca tırmaladı- Kedi balkondan bacaya kaçtı- Kedinin sahibi balkonda defalarca çığlık attı- Kedi tarafından tırmalanan kadın kendi imkanlarıyla hastaneye gitti- Sahibinden kaçıp bir binanın 2. katına çıkan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ANKARA



- Başkent’te bir kedi sahibinden kaçarak 2 katlı binanın 2. katındaki balkona çıktı. Korkudan balkonda bulunan bacaya giren kedi, itfaiye erleri ve sahibi tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarılırken, itfaiye erlerinin yardımıyla balkona çıkan kedinin sahibi, kedi tarafından defalarca tırmalandı ve kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nermin Özlü isimli kadın, Toli isimli ve Bombay cinsi olan kedisiyle birlikte Fethiye Sokak’ta yürüyordu. Kedi bir anda sahibinden kaçtı ve sokakta bulunan 2 katlı bir binanın 2. katındaki balkona çıktı. Kedisini kurtarmak için binaya giren Özlü, evin mühürlü olduğunu gördü. Özlü durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine intikal ettikten sonra itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye erleri kısa sürede sokağa intikal etti. Köpeği kurtarmak için ekipler hazırlık yaparken mahalleli ise çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Kimi vatandaşlar ise çalışmaları sosyal medyadan canlı yayın yaparak paylaştı. Balkondan bacaya kaçtı İtfaiye erleri kedinin sahibi Nermin Özlü ile birlikte açılır uzun merdivenin yardımıyla 2. katta bulunan balkona çıktı. İtfaiye eri ve kedinin sahibi balkona çıktıklarında bir şok yaşadılar ve kedinin balkonda olmadığını gördüler. Küçük balkonda arama yapan itfaiye eri, kedinin korkudan balkonda bulunan bacaya kaçtığını fark etti. İtfaiye ekipleri bunun üzerine çalışmaları genişletti. Ekipler binanın çatısına çıktı ve yaptıkları tespitten sonra halat yardımıyla bacaya girme kararı aldı. Kedi tarafından defalarca tırmalanan Özlü, defalarca çığlık attı ve hastaneye gitti Ekipler çatıdan bacaya gireceği esnada, itfaiye eriyle birlikte balkonda duran Nermin Özlü, balkondan bacaya uzanarak kediyi çıkardı. Kedi o anlık korkuyla sahibini de tanıyamadı ve sahibi Özlü’yü defalarca tırmaladı. Defalarca çığlık atan Özlü yanındaki itfaiye eri ile birlikte kediyi güçlükle yanlarında bulunan kafese koydu ve balkondan tekrar açılır merdivenin yardımıyla indi. Aşağı inen Nermin Özlü’nün elinin kanlar içinde olduğu görüldü.

Kediyi kontrol altına alan Özlü daha sonra kendi imkanlarıyla tedavi olmak üzere hastaneye gitti. (SFP-BC -

