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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor İzle

Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor İzle

-yol çalışmaları

Karayolları Kar Kalınlığı Zincir Takma Karla Mücadele Kar Yağışı 

--kar kalınlığı
--suvara kodra geçidi
--genel ve detaylar
--ropörtaj

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak ve Hakkari il sınırında bulunan Suvara Kodra geçidinde ekiplerin zorlu kış mesaisi sürüyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği geçitte karayolları ekipleri gece gündüz çalışıyor. Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy’ü ile Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde bulunan 2 bin 80 rakımlı Suvara Kodra geçidinde karayolları ekiplerinin zorlu kış mesaisi devam ediyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgede ekipler gece gündüz çalışıyor. Hakkari ile Şırnak arasındaki dağlık alanda bulunan yolda kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buluyor. Tuzlama çalışmaları yapıp yol genişletmeye çalışan ekipler keskin virajlarda kardan setler yapıp olası kazaların önüne geçmeye çalışıyor. Karayolları ekipleri aylardır karla mücadele ettiklerini ifade etti.
Kar çalışması yapan ekipler, "Meterolojiden yapılan açıklamada bu akşam ile yarın çok kar yağacağı bilgisi geldi. Ekiplerimizle gece gündüz bu yolda karla mücadele ediyoruz. Sürücülere çağrıda bulunmak istiyorum. Burada sürekli kar yağışı var. Dikkatli olmaları ve zincir takmaları gerekir. Şimdi yol genişletme çalışmaları yapıyoruz" dedi.

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