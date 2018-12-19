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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor

Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor

Yol açma çalışmalarından detaylar

Mahsur Kaldı Kar Yağışı 

-Kızılay ekiplerinin ikramlarından detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ekiplerin hummalı çalışmalarıyla açılmaya çalışılıyor. Tekirdağ’da dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte olumsuz hava koşulları devam ediyor. Emniyet ekipleri yollarda denetimlerini sürdürürken, belediye ekipleri de tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Hayrabolu-Tekirdağ yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı. Ekipler yolu açmak için çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Kızılay ekipleri de yolda mahsur kalan vatandaşlara çay ve çorba ikramı yaptı. (HLD-MK-Y)
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