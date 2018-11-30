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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Ekipler yaralı domuz için seferber oldu

Ekipler yaralı domuz için seferber oldu

Domuzdan görüntü

Uyuşturucu 

-Bahçeden görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Uyuşturucu iğnenin yapılması
-Domuzun çekilip kamyonete konulması
-Röpler
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Tırın çarptığı yaralı domuz tedavi altına alındı ADIYAMAN

- Adıyaman’da, yolda ilerlediği esnada kamyonun çapması sonucu yaralanan yaralı domuz için ekipleri seferber oldu. Örenli Mahallesi Pirin Mevkiinde plakası tespit edilemeyen bir tır, yol kenarındaki domuza çarptı. Tırın çarpması sonucu arka ayaklarından ve belinden yaralanan domuz acı içerisinde yol kenarında bulunan Abuzer Ekici’ye ait meyve bahçesine girdi. Tır sürücüsü durmadan yoluna devam ederken durumu fark eden vatandaşlar bahçe sahibine ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri, Adıyaman Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri ile veteriner hekim geldi. Arka ayaklarından ve belinden yaralanan domuz kendisine yardım etmek isteyen ekipleri saldırgan tavırlar sergilemesi üzerine domuza uyuşturucu iğneler yapıldı. İğnelerin yapılması sonucu Yaralı domuz halat yardımı ile bahçe dışına çekilerek burada bulunan Adıyaman Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne ait kamyonet kasasına konuldu. Dikkatli bir şekilde kamyonete bindirilen domuz daha sonra tedavi edilmek üzere kliniğe götürüldü.
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