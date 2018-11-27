Ekipler otomobilin motor kısmında mahsur kalan köpek için seferber oldu

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Köpeğin çıkarılması

-Köpekten görüntü

-Genel ve detay



( ADIYAMAN )- Araç motorunda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı ADIYAMAN



- Adıyaman’da, soğuk havadan korunmak için bir aracın motor kısmına girerek burada sıkışıp mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, yaşanılan soğuk havadan korunmak amacıyla Altınşehir Mahallesi 30173 Sokak içerisinde park halinde bulunan Veli Karabaş’a ait 02 AD 616 plakalı hafif ticari aracın motor kısmına yavru bir köpek girdi. Aracın motor kısmına ısınmak amacıyla giren ve burada sıkışınca çıkamayan yavru köpek havlamaya başladı.

Bir süre sonra çevredeki vatandaşların köpek sesi duyması ile durum araç sahibine bildirildi.

Araç sahibi ve çevredeki vatandaşlar yavru köpeği girdiği yerden çıkaramayınca itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yavru köpek sıkıştığı yerinden çıkarıldı. Her hangi bir yara almadan kurtarılan yavru köpek daha sonra itfaiye ekipleri tarafından Adıyaman Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. (CK)

