Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Ekipler otomobilin motor kısmında mahsur kalan köpek için seferber oldu

Ekipler otomobilin motor kısmında mahsur kalan köpek için seferber oldu

Araçtan görüntü

Yavru Köpek Köpek Bild 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Köpeğin çıkarılması
-Köpekten görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Araç motorunda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı ADIYAMAN

- Adıyaman’da, soğuk havadan korunmak için bir aracın motor kısmına girerek burada sıkışıp mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, yaşanılan soğuk havadan korunmak amacıyla Altınşehir Mahallesi 30173 Sokak içerisinde park halinde bulunan Veli Karabaş’a ait 02 AD 616 plakalı hafif ticari aracın motor kısmına yavru bir köpek girdi. Aracın motor kısmına ısınmak amacıyla giren ve burada sıkışınca çıkamayan yavru köpek havlamaya başladı.
Bir süre sonra çevredeki vatandaşların köpek sesi duyması ile durum araç sahibine bildirildi.
Araç sahibi ve çevredeki vatandaşlar yavru köpeği girdiği yerden çıkaramayınca itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yavru köpek sıkıştığı yerinden çıkarıldı. Her hangi bir yara almadan kurtarılan yavru köpek daha sonra itfaiye ekipleri tarafından Adıyaman Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. (CK)
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı