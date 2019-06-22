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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ekipler mahsur kalan inekler için seferler oldu - ERZİNCAN Haberi

Ekipler mahsur kalan inekler için seferler oldu - ERZİNCAN Haberi

- İneklerin gübre depolama alanında balçıkta mahsur kalması - İtfaiye ve AFAD ekiplerinin inekleri kurtarmaya çalışması - Ekiplerin kepçe ile inekleri kurtarması - Kurtarılan ineklerEkipler mahsur kalan inekler için seferler oldu - Erzincan 'da, gübre depolama alanında mahsur kalan 6 inek, iş makinesi desteğindeki itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da, gübre depolama alanında mahsur kalan 6 inek ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.Besici Yaşar Kaya'ya ait olan simental cinsi ineklerden 6'sı, Ulalar beldesi Beşsaray Mahallesi yakınlarında kamyona yüklenmek istenirken kaçtı.Hayvan gübrelerinin depolandığı geniş alana giren inekler, burada gübre içine batarak mahsur kaldı.Vatandaşların çabalarına rağmen kurtarılamayan ve sadece sadece sırt ile başları gözüken ineklerin kurtarılması için itfaiyenin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istendi.Bölgeye gelen iş makinesi desteğindeki ekipler ve vatandaşlar inekleri kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.Gübrelik alana yaya olarak girilememesi sebebiyle ekipler iş makinesi ile yanlarına ulaştıkları inekleri kurtardı.İnekler daha sonra Kaya'ya teslim edildi.

Mahsur Kaldı İş Makinesi Gübre 

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