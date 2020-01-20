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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ekipler dereye uçan otomobil sürücüsü için seferber oldu

Ekipler dereye uçan otomobil sürücüsü için seferber oldu

ZONGULDAK

Polis Uçan Otomobil Direksiyon Trol 

-EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ
-ÇEVREDEN GÖRÜNTÜ
-DETAYLAR

( ZONGULDAK )- Dereye uçtu, alevler içinde kaldı ZONGULDAK

- Zonguldak'ta Ankara Karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Sürücü, alev alan araçtan yaralı olarak kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Zonguldak -Ankara Karayolu üzerinde Gökgöl Tüneli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, galericilik yaptığı öğrenilen Ersin Çiloğlu (39) Ereğli’den satın aldığı araba ile gökgöl tünelini geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan dereye uçtu. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılan sürücü araçtan çıkartılarak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaparak yangın kontrol altına alındı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınanaraç sürücü Ersin Çiloğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (SÖ-
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