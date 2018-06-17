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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Ekipler dereler de dahil her yerde onu arıyor

Ekipler dereler de dahil her yerde onu arıyor

-Arama çalışmasına katılan ekiplerden görüntü

A Haber Sulama Kanalı 

--Ekrem Dinar’ın son olarak görüldüğü DSİ’ye ait sulama kanalından görüntü
--Ekiplerin sulama kanalında arama çalışması yapması
--Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Düzce merkez’e bağlı Hacıaliler Köyü’nden geçen DSİ’ye ait sulama kanalı kenarında otururken görülen ve bir daha haber alınamayan şahıs için AFAD, Jandarma ve DAKE ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde köylüler tarafından DSİ’ye ait sulama kanalı kenarında otururken görülen Ekrem Dinar isimli şahıs ortadan kayboldu. 50 Yaşındaki Ekrem Dinar’dan 3 gündür haber alınamayınca, şahsın yakınları durumu Jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri de Ekrem Dinar’ın kaybolduğu bölgede yaptıkları incelemenin ardından AFAD ve DAKE ekiplerinden yardım istedi. Ekipler Ekrem Dinar’ın bulunması için çalışma başlattılar. Gidebileceği yerleri araştıran ekipler ayrıca şahsın son olarak görüldüğü sulama kanalında da arama çalışması yaptı. Şahsa bütün arama çabalarına rağmen ulaşılamayınca, ekipler çalışmalara ara verdi. (AOÇ-
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