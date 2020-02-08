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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ekipler çığda kaybolan itfaiye erini bulmak için bölgeye gidiyor

Ekipler çığda kaybolan itfaiye erini bulmak için bölgeye gidiyor

arşiv

( VAN )- Van-Çatak-Bahçesaray yolu hala ulaşıma kapalı VAN

İtfaiye Eri 


- Van’da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasında kayıp itfaiye erini bulmak için teknik ekip yeniden bölgeye gidiyor. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, dün gece olumsuz hava şartları gerekçesiyle kapatılan yollardan Van-Hakkari karayolunun Güzeldere ve Kurubaş geçidinin ulaşıma açıldığı belirtilerek, “Van-Çatak-Bahçesaray yolu hala kapalı. Bahçesaray yolunun Hizan üzerindeki ulaşımı da şu an kapalı durumda. Ancak çığ nedeniyle ilimizde bulunan teknik heyet, bölgeye ulaşmak için yola çıktı. Bölgeye ulaştıktan sonra inceleme yapılacak. Uygun görülürse kurtarma çalışması başlayacak” denildi. (MSA-Y)
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