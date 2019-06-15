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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ekip otosu iş yerine daldı, çalışanlar ölümden döndü...O anlar kamerada Haberi

Ekip otosu iş yerine daldı, çalışanlar ölümden döndü...O anlar kamerada Haberi

Güvenlik kamerası

Polis Memuru Kamera Güvenlik Kamerası Memur Direksiyon 

-İş yerinden detay
-Çalışan röportajı

( SİVAS ) Ekip otosu iş yerine daldı, çalışanlar ölümden döndü- Sivas'ta kamyonet ile çarpışan ekip otosu polis memurunun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası iş yerine daldı. O esnada iş yerinde bulunan çalışanlar ölümden döndü. SİVAS

- Sivas'ta kamyonet ile çarpışan ekip otosu polis memurunun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası iş yerine daldı. O esnada iş yerinde bulunan çalışanlar ölümden döndü. Edinilen bilgilere göre, kaza saat 13.30 sıralarında Gültepe mahallesi 53-4 sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde ilerleyen 58 A 7321 plakalı polis ekibi otosu, S.Ş. idaresindeki 58 BU 626 plakalı kamyonet ile sokak üzerinde çarpıştı. Çarpışma sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden ekip otosu sürücüsü polis memuru, ekip otosuyla bir iş yerine daldı. Olayda kimse yaralanmazken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonet cinsi aracın ile ekip otosunun çarpıştığı ve çarpışmanın etkisi ile iş yerine daldığı görüldü.
Ekip otosunun iş yerine daldığı esnada iş yerinde çalışan iki kişi ölümden döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Bir gün otomobil iş yerine girecek diye şakasını yapmışlar Ekip otosunun iş yerine daldığı esnada ölümden dönen çalışan Hakan Karaca o anları anlatı. Karaca, “ Ben arabanın olduğu yerde çalışıyordum. Daha sonra çarpışma sesi duyduk geliyor dedi arkadaşlar bende gördüğüm anda kendimi boşluğa doğru attım. Bu kazadan beş dakika önce yine iki araç bir birine çarptı. Arkadaşlarda şaka yapmıştı aza daha içeri giriyordu. Bir gün içeri girerler diye. 2 yıldır buradayım burada gördüğüm ikinci kaza. “dedi.

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