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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
EKET fuarında Atılım Üniversitesi’ne yoğun ilgi İzle

EKET fuarında Atılım Üniversitesi’ne yoğun ilgi İzle

Fuardan görüntü

Fakülte Diyetisyen Mühendislik Öğrenciler 

-Atılım Üniversitesi standından görüntü
-Özlem Çetiner ile röportaj

( ZONGULDAK )- Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Özlem Çetiner: “Öğrenciler çok ilgililer, meraklılar” ZONGULDAK

- Zonguldak’ta EKET fuarcılık tarafından açılan üniversite tanıtım günlerinde Atılım Üniversitesi büyük ilgi gördü. Fuara katılan Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Özlem Çetiner, düzenlenecek olan panelde diyetisyenlik mesleğini anlatacak. EKET fuarcılık tarafından Zonguldak Dedeman Otel’de 14 üniversitenin katıldığı tanıtım günlerine kentin çeşitli liselerinden gelen öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Fuara katılan Atılım Üniversitesi de öğrencilerin büyük ilgi odağı oldu. Bir gün sürecek olan fuarda diyetisyenlik mesleğini anlatan Atılım Üniversitesi Öğretim üyesi Özlem Çetiner, “Atılım Üniversitesi köklü bir üniversite. 22 senedir eğitim vermekte olan bir üniversite. Genellikle mühendislik alanında kendini yetiştirmiş bir üniversite olmasına rağmen son birkaç yılda sağlık alanına da adım atmış durumda. Geçen sene Hemşirelik Fakültemiz açıldı. Bu sene de Tıp Fakültemiz açılacak. Tıp alanında da diğer üniversiteler arasında iyi bir yerde olmayı hedefliyoruz. Bu gün de Zonguldak’ta fuardayız. Öğrenciler gayet ilgililer. Sorular soruyorlar. Sağlık bilimlerini merak eden çok fazla öğrenci var. Tıp fakültesini de merak eden öğrenciler var. Onları elimizden geldiğince bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu gün düzenleyeceğimiz panelde kendi alanımı anlatacağım. Beslenme ve diyetisyenin tanımı, çalışma alanlarından bahsedeceğim. Mezun olduktan sonra ne iş yaparlar bunları anlatacağım” şeklinde konuştu.

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