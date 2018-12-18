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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
'Ejder meyvesi' tanesi 7 liradan satılıyor - ANTALYA

'Ejder meyvesi' tanesi 7 liradan satılıyor - ANTALYA

"Ejder meyvesi" tanesi 7 liradan satılıyor - ANTALYA - Ejder meyvesini ziyaret edenlerden görüntüler - Ejder meyvesinden görüntüler - Üretici Mahmut Koç'un konuşması, - Vera Toms'un konuşması - Elvir Sapkulov'un konuşması"Ejder meyvesi" tanesi 7 liradan satılıyorANTALYA (AA) - Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde üç yıl önce deneme amaçlı ekilen ve kısa sürede geçim kaynağı haline gelen "ejder meyvesi" tanesi 7 liradan alıcı buluyor.Bölgeye uyum sağlayan ve halk arasında "ejder meyvesi" olarak anılan anavatanı Güney Amerika olan pitaya meyvesi, üç yıl içinde çiftçinin geçim kaynağı haline geldi. Tropikal çeşitlerin ticaretinin yapılabilmesi, fidan üretimleri için tescil çalışması yapıldı.Bu kapsamda, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'nin tescil ettiği pitaya, Türkiye'nin ilk tescillenmiş tropikal meyvesi oldu. Bakımı kolay, fazla masraf yapmadan üretilebilen pitaya meyvesi, tanesi 7 liradan satılmaya başladı.
Üreticilerden Mahmut Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıldır satışların iyi olduğunu, meyvenin 7 liradan bahçede alındığını söyledi.

Bahçeyi ziyaret eden Elvir Sapkulov ise meyvenin tadını çok beğendiğini belirterek, "Daha önce adını çok duydum ama tadını hiç bilmiyordum. Türk insanının çalışkanlığına çok hayran kaldım. Sevgiyle işlerini yapıyorlar, takdir ediyorum." dedi.

Anavatan Tropikal Meyve 

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