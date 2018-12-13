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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
EİSTF 2018 Uluslararası Bilim ve Teknoloji olimpiyatlarından 12 madalya ile dönen öğrenciler için tören düzenlendi

EİSTF 2018 Uluslararası Bilim ve Teknoloji olimpiyatlarından 12 madalya ile dönen öğrenciler için tören düzenlendi

Konuşmalardan görüntüler

Ödül Töreni Öğretmenler Öğretmen Olimpiyat Öğrenciler 

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-Ödül töreninden görüntüler
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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Mısır’ın Sharm El-Sheikh şehrinde düzenlenen Uluslararası Bilim ve Teknoloji Olimpiyatlarında (EİSTF) ülkemizi 6 projeyle, 6 farklı dalda temsil eden öğrenciler büyük bir başarıya imza atarak 12 madalya kandı. Ödül alan öğrenciler için tören düzenlendi.
4-8 Aralık tarihleri arasında Mısır'ın Sharm El Sheikh şehrinde yapılan Bilim ve Mühendislik Olimpiyat finallerinde, Modern Eğitim Koleji Fen Lisesi öğrencileri 30 ülkeden 1500, Türkiye’den ise 400 Projeyi geride bırakarak hazırladıkları 6 proje ile ilk 50 finalist arasında yer aldı. Daha sonra ise Türkiye’yi 6 projeyle, 6 farklı dalda temsil eden öğrenciler büyük bir başarıya imza atarak ülkemize 12 madalya kazandırdı. Bu büyük başarı için bugün bir ödül töreni gerçekleştirildi.
Törende dereceye giren öğrencilere plaket ve madalya takdim edildi. Biyokimya alanında birincilikle dönen öğrencilerden Zeynep Macit Erdem, "Böyle büyük bir projede bulunmak çok büyük bir heyecandı bizim için. İlk başlarda bunun hayalini kuruyorduk hep. Farklı bir ülke görmek, farklı insanlar tanımak, yarışma ortamını görmek bizim için büyük bir hayaldi. Sonunda oraya gitmek ve başarmak bize ayrı bir mutluluk kattı. Bize her konuda yardımcı olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

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