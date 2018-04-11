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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
EHTTA'ta üye olan ilk belediye Pamukkale Belediyesi oldu

EHTTA'ta üye olan ilk belediye Pamukkale Belediyesi oldu

Başkan Pamukkale'de detay

İngiltere Milyar Dolar Termal Turizm Genel Kurul 2009 Yılı 

-Başkan Röportaj

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli'nin Pamukkale İlçe Belediyesi, Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği’ne (EHTTA) Türkiye'den üye olan ilk belediye oldu. Denizli'nin Pamukkale İlçe Belediyesi, termal sağlık konusunda adını Avrupa’ya duyurmayı planladığı EHTTA (European Historic Thermal Towns Association- Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği) üyeliğinde mutlu sona ulaştı. 2017 yılında başlayan üyelik süreci, gerekli olan maddelerin yerine getirilmesi ile başarıyla sonuçlandı. EHTTA’nın 2009 yılında kurulan ve tarihi ve termal özelliği olan kentler arasında ortaklık ağı oluşturmayı amaçlayan birlik olduğunu belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, geçtiğimiz yıl başlayan adaylık sürecinde bazı şartların yerine getirilmesiyle birliğin Türkiye’den ilk belediye üyesi olmayı başardıklarını ifade etti.
En az 19'uncu yüzyıldan kalman termal tarihi kent, termal su kaynakları yönetim sistemi, kültür ve sanat aktiviteleri ve geniş bir yelpazede konaklama imkanı sunma şartlarını Pamukkale olarak yerine getirdiklerini açıklayan Başkan Gürlesin, "Pamukkale ve hemen yanındaki Karahayıt’ın Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği’ne üyelik için yapılan başvurunun ardından gerekli çalışmaları yaparak Avrupa’daki 39'uncu üye şehir olmayı başardık. Biz Pamukkale Belediyesi olarak adımızı veren Pamukkale ile termal sağlık noktasında önemli bir yer olan Karahayıt’ı tanıtmak için önemli çalışmalara imza attık. Yaptığımız bu çalışmaların tamamı Pamukkale’ye gelen yılda 2 milyon turistin daha da artması için. Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği’ne üye olunması bu noktada çok önemli. Fransa, İtalya, İngiltere, Belçika ve İspanya gibi ülkelerin ön plana çıktığı termal sağlık konusunda Pamukkale olarak adımızı duyurmak çok önemli. 16 ülkeden 41 şehrin yer aldığı birlikte Pamukkale Belediyesi 39'uncu üye olarak yer alıyor. Ortada 475 milyar dolarlık bir termal turizm pastası var. Biz ne kadar çok Pamukkale ve Karahayıt’ın adını Avrupa’ya ve dünyaya duyurursak turist sayısı ve gelir açısından daha üst noktalara ulaşabiliriz. EHTTA’ya üyeliğin faydalarını önümüzdeki süreçlerde göreceğiz" diye konuştu.
"EHTTA’ya Türkiye’den tek belediye üyesi biziz" Üyelik sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Pamukkale ve Karahayıt’ın termal sağlık konusunda var olduğunu Avrupa’ya göstereceğine olan inancını da dile getiren Başkan Gürlesin, "Biz bu birlik sayesinde Denizli ve Pamukkale olarak varlığımızı ifade etmiş olacağız. 29 Mayıs -2 Haziran tarihleri arasında Azerbaycan’da yapılacak olan genel kurula katılacağız. Burada ilk kez Pamukkale ve Karahayıt’ı daha fazla tanıtma imkanı bulacağız. EHTTA’ya Türkiye’den tek belediye üyesi biziz. Bunun dışında Bursa Valiliği de üye. Ancak daha 4 yıl önce kurulan bir belediye olarak bu kadar önemli bir birlikte yer almak turizm açısından çok önemli. Bu birlik sayesinde tanıtım ve reklamın yanı sıra müşteri paylaşımı ile birlikte Denizli’ye gelen turist sayısının artmasını bekliyoruz. Ayrıca günübirlik olan turistlerin 14-21 gün olan kürlerini Karahayıt’ta almalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Kısacası Pamukkale Belediyesinin üyeliği ile Denizli turizminde yeni bir dönem başlamış oluyor. Yeni dönemin Denizli’mize, Pamukkale’mize ve Karahayıt’ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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