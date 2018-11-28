Ehliyetsiz yakalanan kadın öğretmenden ilginç tepki

-Kadının araca vurması



( İSTANBUL ) -- Ehliyetsiz olduğu belirlenen kadın öğretmen, aracı bağlanınca sinir krizi geçirdi İSTANBUL



- İstanbul Fatih'te aracını ehliyetsiz kullanan kadın öğretmen, trafik denetleme ve şube müdürlüğüne bağlı ekiplerinin uygulamasına takıldı. Aracı trafikten men edilen kadın sinir krizi geçirdi. Olay, 1 kasım perşembe günü İstanbul Fatih Balat sahilinde yaşandı. Öğretmen olduğu iddia edilen kadın sürücü, Trafik Denetleme ve Şube müdürlüğüne ekiplerin uygulamasına takıldı. Uygulamada, öğretmen olduğu iddia edilen kadının aracını ehliyetsiz kullandığı belirlendi. Ekiplerce yapılan işlemlerin ardından aracın trafikten men edileceğini ve cezai yaptırım uygulanacağını öğrenen kadın, sinir krizi geçirdi. Öğretmen olduğu iddia edilen kadının verdiği tepki çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından şaşkınlıkla izlendi. Sinir krizi geçiren kadın önce polis ekipleri, ardından çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Öğretmen olduğu iddia edilen kadının bu görüntüsü saniye saniye kaydedildi. (DCC-ÖFA

