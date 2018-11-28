Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ehliyetsiz yakalanan kadın öğretmenden ilginç tepki

Ehliyetsiz yakalanan kadın öğretmenden ilginç tepki

Kadının çığlık atması

Akalan Kadın Öğretmen Öğretmen Polis Ekipleri Kadın Sürücü 

-Kadının araca vurması

( İSTANBUL ) -- Ehliyetsiz olduğu belirlenen kadın öğretmen, aracı bağlanınca sinir krizi geçirdi İSTANBUL

- İstanbul Fatih'te aracını ehliyetsiz kullanan kadın öğretmen, trafik denetleme ve şube müdürlüğüne bağlı ekiplerinin uygulamasına takıldı. Aracı trafikten men edilen kadın sinir krizi geçirdi. Olay, 1 kasım perşembe günü İstanbul Fatih Balat sahilinde yaşandı. Öğretmen olduğu iddia edilen kadın sürücü, Trafik Denetleme ve Şube müdürlüğüne ekiplerin uygulamasına takıldı. Uygulamada, öğretmen olduğu iddia edilen kadının aracını ehliyetsiz kullandığı belirlendi. Ekiplerce yapılan işlemlerin ardından aracın trafikten men edileceğini ve cezai yaptırım uygulanacağını öğrenen kadın, sinir krizi geçirdi. Öğretmen olduğu iddia edilen kadının verdiği tepki çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından şaşkınlıkla izlendi. Sinir krizi geçiren kadın önce polis ekipleri, ardından çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Öğretmen olduğu iddia edilen kadının bu görüntüsü saniye saniye kaydedildi. (DCC-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı