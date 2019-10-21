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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ehliyetsiz sürücünün otomobili uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - ADIYAMAN

Ehliyetsiz sürücünün otomobili uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - ADIYAMAN

- Atatürk Baraj Göleti yakınlarındaki laza yeri - Uçuruma yuvarlanan otomobil - Kahta itfaiye ekiplerinin kaza yapan araç başında inceleme yapmasıEhliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Yusuf Çiçek (15) yönetimindeki 33 AD 057 plakalı otomobil, Atatürk Baraj Göleti yakınlarında yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki Ramazan Güngör (18), 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.Sürücü Çiçek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ehliyetsiz Sürücü 

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