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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil hurdaya döndü

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil hurdaya döndü

kaza yerinden görüntüler

Sürücü Belgesi Belediye Otobüsü Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-kaza yapan otomobil ve otobüsten detaylar
-otomobilden görüntüler
-polis ekiplerinin çalışmaları
-otomobilin çekiciye yüklenmesi

( DENİZLİ )- Emniyet kemeri takmadığı iddia edilen iki kişi ağır yaralandı DENİZLİ

- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil belediye otobüsüyle çarpıştı. Kazada Kazada hurdaya dönen otomobil içinde bulunan ve emniyet kemeri takmayan 2 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Fesleğen Mahallesi Emek Caddesi üzerinde saat 18:00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Berkay G. (20) yönetimindeki 20 AAG 396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen H.A.(39) idaresindeki 20 BL 365 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin içindeki sürücü Berkay G. ile Eral A. (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi etmek üzere hastaneye götürdü. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede otomobil sürücüsü Berkay G.'nin sürücü belgesi olmadığı belirlendi. Yaralıların ayrıca, emniyet kemeri takmadıkları ve kafalarını ön cama vurdukları öne sürüldü. Hurdaya dönen otomobilin ön camındaki kafa izleri kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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