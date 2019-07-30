Ehliyetsiz sürücünün karıştığı kaza kameraya yansıdı - DENİZLİ Haberi

- Belediye otobüsünün kamerasından kaza anına ait görüntü Ehliyetsiz sürücünün karıştığı kaza kameraya yansıdıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin belediye otobüsüne çarptığı kaza anı, otobüs kamerasınca kaydedildi.Berkay G. (20) idaresindeki 20 AAG 396 plakalı otomobil, Emek Caddesinde kontrolden çıkarak Himmet Akın'ın kullandığı 20 BL 365 plakalı belediye otobüsüne çarptı.Berkay G ile otomobilde yolcu olarak bulunan Eralp Akıncı'nın yaralandığı kaza, otobüsün kamerasına yansıdı.Görüntülerde, Kıbrıs Şehitleri Caddesi istikametine giden belediye otobüsüne karşı yönden gelen ve direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin çarpması anları yer alıyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım