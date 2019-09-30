Ehliyetsiz sürücü polisten kaçmak isterken kaza yaptı - DÜZCE
- Ekiplerin polisten kaçarken kaza yapan sürücünün kullandığı araçta inceleme yapması - Polisten kaçan sürücünün çarptığı ticari araç - Sağlık ekibinin ve polisin araçların çevresinde bekleyişiEhliyetsiz sürücü polisten kaçmak isterken kaza yaptı - Düzce 'de, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kaza yapınca yakalandıDÜZCE (AA) - Düzce 'de, polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçarken yakalandı. Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi bölgesinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi.Ekipler, sürücüsü D.A'nın "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı otomobili, Kalıcı Konutlar, Yahyalar ve Bağlantı Yolu mevkilerinde yaklaşık yarım saat boyunca takip etti.Kovalama sırasında şüpheli araç, Yahyalar Köprüsü'nde C.K'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Kaza yapınca aracını bırakarak kaçan sürücü, fındıklık alanda polis ekiplerince yakalandı.Sürücü belgesi bulunmadığı öğrenilen D.A, karakola götürüldü.
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