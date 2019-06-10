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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken polis aracına çarptı

Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken polis aracına çarptı

Kazaya karışan polis aracı ve otomobil

Polis Aracı Polis Polis Merkezi Ehliyetsiz Sürücü Direksiyon 

-Polisler detay
-Murat Demir detay
-Ailesi detay
-Ailesinin genci sevmesi
-Polisin uyarıları
-Polisin aracı kenara çekmesi
-Araç kuyruğu
-detay

( ANTALYA -ÖZEL)- Polis ekipleri Murat D. ve ailesine ehliyetsiz araç kullanmanın suç olduğunu söyleyerek, gence en kısa sürede ehliyet alınması sözünü aldı ANTALYA

- Antalya’da ehliyetsiz sürücü kaçmak isterken polis aracı ve bariyere çarptı. Polis, ailesinden gence en kısa sürede ehliyet alması sözünü aldı. Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. 18 yaşındaki Murat D., 07 CAY 23 plakalı otomobiliyle ara sokaktan bulvar üzerine süratli ve tehlikeli bir şekilde çıktı. Ekip aracına ve yayalara çarpma tehlikesi yaşatan Murat D.’ye polisler arkadan ‘dur’ uyarısı yaptı. Uyarıya aldırış etmeyen Murat D. kaçmaya başladı.
Önü ve arkası polisler tarafından kesilen Murat D., bariyer ve polis aracına çarparak durdu. Araçtan indirilen Murat D.’nin ehliyetsiz olması nedeniyle polisten kaçtığı öğrenildi. Ters kelepçe takılan Murat D.’yi yakınları telkin etti. Kaza nedeniyle bulvarda uzun araç kuyruğu oluştu. Polis direksiyon başına geçtiği Murat D.’nin aracını yol kenarına çekti. Cezai işlem uygulanan Murat D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri Murat D. ve ailesine ehliyetsiz araç kullanmanın suç olduğunu söyleyerek, gence en kısa sürede ehliyet alınması sözünü aldı. Aile söz verirken Murat D.'nin 26 gün sonra 18 yaşına gireceği öğrenildi.
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