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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı: 3 yaralı - KONYA

Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı: 3 yaralı - KONYA

- Çarpışan otomobiller - Yaralıların ambulansa bindirilmesi - Polislerden görüntü - Yavru köpeklerin beslenmesiEhliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı: 3 yaralı - Konya 'da ehliyeti olmayan sürücünün polisten kaçarken ters yöne girmesiyle meydana gelen kazada 3 kişi yaralandıKONYA (AA) - Konya 'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille ters yöne girmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, A.E'nin (17) kullandığı 42 LY 592 plakalı otomobili durdurmak istedi.Polisin ikazlarına rağmen A.E, otomobilini durdurmadı ve Büyük Kumköprü Caddesi'nde ters yöne girdi. Bu sırada karşı yönden gelen Osman Dere yönetimindeki 42 PC 778 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücüler Osman Dere ile A.E. ve yanındaki Nusret Enes Demir yaralandı.Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.Sürücülerden A.E'nin ehliyeti olmadığı için polisin "dur" ihtarına uymadığı ortaya çıktı. - Yavru köpeklere ilgi gösterdilerBu arada çevredeki vatandaşlar, kazaya karışan araçlardan birinden çıkan iki yavru köpeğe ilgi gösterdi, ellerindeki ekmekle beslemeye çalıştı.

Polis Hastane Köpek Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri 

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