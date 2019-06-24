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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ehliyetsiz sürücü önce park halindeki araca ardından bir evin duvarına çarptı

Ehliyetsiz sürücü önce park halindeki araca ardından bir evin duvarına çarptı

trafik kazası detay

( BİLECİK )-Pazaryeri’nde trafik kazası: 1 yaralı- Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı- Köy meydanı kazada savaş alanına döndü BİLECİK

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- Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden ehliyetsiz sürücü, önce park halindeki bir araca ardından da bir evin duvarına çarparak durabildi. Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kınık köyünde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü İlhan T. idaresindeki 16 CVH 80 plakalı araç, sürücüsünün aşırı hız dolayısıyla direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında park halindeki Kemal Bahar'a ait 16 U 7859 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç 10 metre sürüklenip trafoya çarparak durdu. İlhan T. idaresindeki araç da bir evin duvarına çarptı. Kaza sonrasında evin duvarı ve kapıları yıkılırken vatandaşlar da büyük bir gürültü ile gerçekleşen kazayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen Pazaryeri Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza sonrasında her iki aracın yanı sıra evde de büyük maddi zarar oluştu. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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