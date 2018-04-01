Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı - İSTANBUL

- Kaza yapan araçtan görüntüler - Kaza yapan araçların çekiciye alınması - Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç trafik ışıklarına çarparak, takla attıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'un Fatih ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç, trafik ışıklarına çarparak takla attı.Edinilen bilgiye göre, Millet Caddesi Unkapanı istikametinde seyreden Ömür Çelik S'nin kullandığı 34 HJ 2623 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Ali A. idaresindeki 34 TKB 73 plakalı ticari taksiye arkadan vurdu. Araç daha sonra trafik ışıklarına çarparak, takla attı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İki sürücü de kazayı yara almadan atlattı. Ömür Çelik S. tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.Polis ekipleri Ömür Çelik S'nin ehliyetsiz olduğunu belirlerken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.