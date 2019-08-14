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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ehliyetsiz sürücü dehşeti Haberi

Ehliyetsiz sürücü dehşeti Haberi

Kaza alanı

Alışveriş Hastane Market Akalan Kamera 

-Yaralı hastane çıkışı
-Market sahibi Hüseyin eren röp..

( BURSA ) -- Otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde marketten dondurma alıp, yolun karşısına geçmek isteyen genç, otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralandı. Kazadan sonra kaçan ve bir süre sonra yakalanan otomobil sürücüsü ise ehliyetsiz çıktı. Edinilen bilgiye göre, 34 LZ 8432 plakalı otomobil ile Bilecik'ten İstanbul'a gitmek için yola çıkan 6 kişilik Göregen ailesi, Adapazar'ı İznik çevre yolu üzerinde bir market önünde durdu. Ailesine dondurma almak için araçtan inen Yakup Göregen (26) alışverişin ardından yolun karşısına geçmek istedi. O sırada Adapazarı istikametinden hızla gelen otomobil genç adama çarpıp kaçtı. Başından ağır yaralanan Göregen, vatandaşların yardımı ile İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan yaralı genç Bursa Şehir Hastanesine sevkedildi. Genç adamın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Polis, civardaki güvenlik kameralarını inceledi. Göregen'e 16 PF 651 plakalı otomobilin çarptığını tespit etti. Aracın sürücüsü H.S gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. (AF
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