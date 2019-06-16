Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Ehliyetlerine el konulan magandalara 2 bin 220 lira idari para cezası kesildi

Ehliyetlerine el konulan magandalara 2 bin 220 lira idari para cezası kesildi

Şube çıkışı

Trafik Güvenliği Mal Varlığı Para Cezası Sürücü Belgesi Trafik Polisi 

-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) Ehliyetlerine el konulan magandalara 2 bin 220 lira idari para cezası kesildi İSTANBUL

E-5 Karayolu Sefaköy mevkisinde trafikte araçların arasında motosikletle tek tekerlek üzerinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren magandalar sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan magandalara 2 bin 220 lira idari para cezası kesildi. E-5 Karayolu Sefaköy mevkisinde motosikletli iki sürücü trafikte tek tekerlek üzerinde gitmişti. Şov uğruna hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan magandalar, makas da atarak adeta terör estirmişti. Magandalar birbirlerini kaydederek bir de sosyal medyada yayınlamıştı. 2 bin 220 lira idari para cezası kesildi Olayın ardından çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri inceleme aldı. Yapılan çalışma sonucunda polis, 33 R 1446 plakalı motosikletin sürücüsü S.B.U. ve 34 DS 3316 plakalı araç sürücüsü F.T.’yi kıskıvrak yakaladı. Şubeye götürülen magandalara, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” maddesi ve “trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak” maddesinden toplamda 2 bin 220 lira idari para cezası kesti. Ehliyetlerine el konuldu Ayrıca şahısların sürücü belgesi, Karayolları Trafik Kanununun 45. maddesine istinaden “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruşuna sevki yapılarak geçici olarak el konuldu. Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler, “Kara,deniz veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat , sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek” maddesi gereği adli işlem yapılmak üzere Sefaköy Polis Merkezine teslim edildi.
İlgili Foto Galeriler
Kocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi ÖldüKocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi Öldü
Sürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye DüştüSürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye Düştü
Çakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden DöndüÇakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden Döndü
Polis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele GeçirildiPolis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele Geçirildi
Kırıkkalede Trafik Kazası: Ölü Ve Yaralılar VarKırıkkalede Trafik Kazası: Ölü Ve Yaralılar Var
TEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 YaralıTEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı