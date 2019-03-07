Ehliyetini 4 ay önce alan sürücüye drift cezası - ADANA
- Ehliyetini 4 ay önce alan sürücüye drift cezası - Otomobilin bağlanması - Polisle sürücünün diyaloğu - Polisin ceza kesmesiEhliyetini 4 ay önce alan sürücüye drift cezası - Adana 'da aracıyla drift yapan sürücüye 5 bin lira para cezası verilerek ehliyetine el konulduADANA (AA) - Adana 'nın Çukurova ilçesinde ehliyetini 4 ay önce alan sürücüye 5 bin lira drift cezası uygulandı.Polis ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda M.U.K. kontrolündeki 01 VCR 81 plakalı otomobili, drift yaptığı gerekçesiyle durdurdu.Ehliyetini 4 ay önce aldığı belirlenen M.U.K'nin ehliyetine drift yaptığı iddiasıyla 2 ay el konulup, 5 bin lira para cezası uygulandı.M.U.K, kendisine ceza yazan ekiplere "Gücüm yok abi sen gördün kurban olayım. Vallahi benim gençliğim çürür bunu öderken abi bu kadar acımasız olmayın." dedi. Trafikten men edilen otomobil çekiciyle yediemin deposuna götürüldü.
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