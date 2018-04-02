Ehliyet ve pasaport yeni adresinden verilmeye başlandı

--Sıra alma işlemi detay

--Vatandaşlar detay

--Yeni işlemlerin yapılması detay

--Vali Harun Sarıfakıoğulları incelme ve sonrasında açıklaması

--Son detaylar



( GİRESUN ) -- Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İl Nüfus Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yeni yürürlüğe giren sistemi ilk günden inceledi GİRESUN



- Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinde randevu alan vatandaşlar, nüfus müdürlüğüne gelerek Pasaport, kimlik ve sürücü belgesi işlemlerini gerçekleştirdi. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları İl Nüfus Müdürlüğüne gelerek başlayan işlemleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İnceme sonrası açıklama yapan Vali Sarıfakıoğulları, işlemlerin kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet vereceğini kaydetti.

Hizmetin bugünden itibaren yürürlükte olduğunu belirten Sarıfakıoğulları, “Ehliyet, Pasaport ve kimlik alımları artık nüfus idaremiz tarafından gerçekleşecek tüm Türkiye’de olduğu gibi. Bu konuda müracaatlarını en seri şekilde alıp değerlendirip aynı gün içerisinde pasaportalar için genel müdürlüğe iletme şansımız var ve genel müdürlükten de tahmin ediyorum 1 hafta içerisinde pasaportları vatandaşımızın elinde olacak şekilde postalanacaktır. Yine sürücü belgeleri ile ilgili konuda da hem ilk defa müracaatlar, hem de yenileme konusunda nüfus ve vatandaşlık işleri il müdürlüklerimiz ile 7 ilçede hizmeti veriyoruz” dedi.

Hizmetin her aşamasının takipçisi olacaklarını kaydeden Sarıfakıoğulları, “Sistem bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Gerek pasaportların, gerek sürücü belgelerinin vatandaşlarımıza hazırlanıp sunulması noktasında etkin ve verimli bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Bu konuda personellerimiz gerek hizmet içi eğitimlere katıldılar, gerekse teknolojik anlamda il müdürlüğü ve 7 ilçe müdürlüğümüz donanmış durumda. Arzu ediyoruz ki hiçbir aksama olmada vatandaşlarımıza en suratlı şekilde belgelerine kavuşsunlar. Bu konuyu bizde valilik olarak her gün takip edeceğiz sistemin sürekliliğini ve sağlıklılığını görme adına bütün aşamalarını kontrol edeceğiz” ifadelerini kullandı. Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtilirken Randevunun ise internet üzerinden alındığı ve yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerektiği belirtildi. (RY-

