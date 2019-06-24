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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Egzoztan sıçrayan kıvılcım traktörü yaktı

Egzoztan sıçrayan kıvılcım traktörü yaktı

YANAN TRAKTÖR VE BALYALARDAN MÜDAHALE ANI

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

İlk Müdahale 


- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde balya yüklü traktörün egzozundan çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Edinilen bilgiye göre, tarladan 59 LF 725 plakalı traktörüne saman balyası yükleyen Mustafa Dolay, Sağlamtaş Mahallesi’ne götürmek için yola çıktı. Römorkta yüklü saman balyaları, Kalaycı Mahallesi girişinde bir anda alev aldı. Çıkan yangın üzerine itfaiyeye haber verildi.
Kalaycı Mahallesi Muhtarı Kamil Kabak ve mahalle sakinlerinin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen Sağlamtaş İtfaiye ekibi tarafından yangın söndürüldü. Olayda, yanan balyalar kullanılamaz hale gelirken, traktör ve römorkta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangına, egzoztan çıkan kıvılcımın neden olduğu öne sürülüyor.
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