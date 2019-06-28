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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Egzozdan çıkan kıvılcım tırın üzerinde yüklü olan samanları yaktı

Egzozdan çıkan kıvılcım tırın üzerinde yüklü olan samanları yaktı

Olay yerinden görüntüler

Tahkikat İtfaiye Aracı 

-Saman yüklü tır, itfaiye ekipleri
-Samanla kaplanan yolun temizlenmesi ve detaylar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da egzozdan sıçrayan kıvılcım, tır üzerinde yüklü samanları yaktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden önlendi. Erzincan - Gümüşhane D885 karayolu üzeri 2120 rakımlı Ahmediye Geçidinde bugün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, Zübeyir Çelik idaresindeki 29 DE 488 plakalı saman yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. Yangını yoldan geçen sürücülerin fark etmesi üzerine tır sürücüsü hemen aracını yolun kenarına çekti. Erzincan Belediyesine bağlı iki itfaiye aracının müdahalesiyle dorse üzerine çuvallarla istiflenmiş yanan samanlar söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden önlendi. Yola savrulan saman yığınları ekipler tarafından temizlenerek yol ulaşıma yeniden açıldı. Yangına tırın egzozundan çıkan kıvılcımın neden olduğu belirlendi. Olayla ilgili tutanak tutularak tahkikat başlatıldı.
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