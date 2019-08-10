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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Egzoz bakımı hem çevreyi, hem de araç sağlığını koruyor

Egzoz bakımı hem çevreyi, hem de araç sağlığını koruyor

-EGZOZ BAKIMINDAN GÖRÜNTÜ

Lyon 

--EGZOZ TAMİRİNDEN GÖRÜNTÜ
--EGZOZ USTASI ERSİN GÜLTEKİN RÖP

( BURSA )- Araç ve çevre sağlığı için egzoz bakımını yaptırın BURSA

- Egzoz bakımları çevrenin kirlenmesini önlüyor. Türkiye'de milyonlarca araç trafikte geziyor. Bu araçların egzozlarından çıkan zehirli duman ise çevreyi kirletiyor. Yeni nesil araçların egzozunda bulunan filtreler bu zehirli gazların daha az çevreyi kirletmesini sağlarken, ustalar egzoz temizliğinin önemine dikkat çekti. Bursa'da 27 yıldır egzoz tamir ve montajı yapan Ersin Gültekin, "Yeni model araçların egzozlarında bulunan filtreler araçların çevreyi daha az kirletmesini sağlıyor. Bu filtrelerin bakımlarını yaptıranlar çevrenin daha az kirlenmesine sebep oluyor. Bazıları bu filtreleri iptal ederek çevreyi düşünmüyor. Bu filtreler zamanında temizlenmeli ki araçların çekişi düşer" dedi.
(BRK-MŞ)
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