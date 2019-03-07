Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eğribel Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Eğribel Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Eğribel Geçidi bölgesinden geçilen görüntüler

( GİRESUN ) GİRESUN

Yoğun Mesai Gesi Karahisar Kar Yağışı 


- Giresun-Şebinkarahisar karayolunda bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri tarafından yoğun mesainin harcandığı yolda çalışmalar sürerken, görüş mesafesinin ise 20 metreye kadar düştüğü öğrenildi. Kar lastiği, zincir, takoz, çekme halatı bulunmayan araçların bölgeye geçişine ise Karayolları ekipleri tarafından izin verilmiyor.
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı