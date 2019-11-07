Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
EGO Spor Kulübü lösemili çocukların yanında

EGO Spor Kulübü lösemili çocukların yanında

etkinlikten detaylar

Sosyal Medya Irak 

-röpler

( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcuları, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliklere katıldı ANKARA

- 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen “Maskemi Takıyorum Farkındalık Yaratıyorum” etkinliğine katılan EGO Spor Kulübü sporcuları, maske takarak destek verdi. Lösemili çocukların enfeksiyondan korunmak için taktıkları maske nedeniyle toplumdan dışlanmalarının önüne geçmek ve umut olmak için gerçekleştirilen faaliyete vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. EGO Spor Kulübü işbirliği ile LÖSEV tarafından dağıtılan maskeler, büyük özenle çeşitli materyallerle süslendi. Gönüllüler ve sporcular tarafından tasarlanan el emeği maskeler, #MaskemiTakıyorumFarkındalıkYaratıyorum ve #LösemiliÇocuklarHaftası hashtagi ile sosyal medyada da paylaşıldı. EGO Spor Kulübü Erkek Basketbol A Takımı ve Kadın Hentbol Minik Takımı lösemili çocuklarla birlikte “Canım Kardeşim” filmini izledi. EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, “5 bin 900 lisanslı sporcumuzla işbirliği yaptığımız LÖSEV’in tüm saha çalışmalarına katılıyoruz. Ne zaman bize ihtiyaç duyulursa hep yanlarındayız” dedi.
LÖSEV Halka İlişkiler Sorumlusu Sinan Aras da, "EGO Spor Kulübü bizleri çalışmalarımızda yalnız bırakmıyor” diyerek teşekkür etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı