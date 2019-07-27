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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ego spor ile Lösev el ele Haberi

Ego spor ile Lösev el ele Haberi

RÖPORTAJ

İletişim Farkındalık Dünya Şampiyonu Sosyal Sorumluluk Projesi Sosyal Sorumluluk 

-DETAYLAR

( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, LÖSEV'in “Her Kurban Lösemili Çocuklara Can” sloganıyla hayata geçirdiği projeye destek veriyor- Sporcular Başkent’te LÖSEV'e ait broşürleri dağıtarak, bağış adı altında para toplayan dolandırıcılara karşı da uyarıyor- EGO Spor Başkanı Akın Hondoroğlu, kulüp yönetimi ve sporcular ile birlikte Lösemili çocuklar köyü’nü ziyaret ederek, lösemi hastalarına destek olacaklarını söyledi ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, sportif başarılarının yanı sıra bu sefer önemli bir sosyal sorumluluk projesinin altına imza attı. EGO Spor Kulübü sporcuları, Bahçelievler 7. Cadde'de bulunan iş yerlerine ve vatandaşlara Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (LÖSEV) ait broşür ve yazılı materyalleri dağıtarak, destek oldu. Sosyal sorumluluk projeleri devam edecek LÖSEV ile iş birliğinde düzenlenen etkinliğe katılarak, “Her Kurban Lösemili Çocuklara Can” sloganıyla başlatılan projeye destek veren EGO Spor Kulübü sporcuları, vatandaşları bağış adı altında para toplayan dolandırıcılara karşı da uyardı. EGO Spor'un dünya şampiyonu taekwondocusu ve kulüp danışmanı Elif Aybüke Yılmaz, “EGO Spor olarak, LÖSEV’e gönüllülük esasına dayalı olarak destek veriyoruz. Ankara halkını hem lösemili çocuklar hem de LÖSEV'in faaliyetleri hakkında bilgilendirmek için ilk adımımızı attık. Kulüp olarak bu tür sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almaya devam edeceğiz” dedi.
Büyükşehir'e teşekkür Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği destekten dolayı teşekkür eden LÖSEV İletişim Sorumlusu Tuğçe Gücüyener, şöyle konuştu: “LÖSEV asla kapı kapı dolaşmaz ve elden bağış toplamaz. Bağışçılar, LÖSEV'in bağış hesap numaraları ile banka gişelerinden ya da LÖSEV'in irtibat ofislerinden kolayca bağışta bulunabilirler. Verdikleri gönülden destek için başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu'na ve tüm sporcu kardeşlerimize teşekkür ederiz.” Toplumsal farkındalık için destek devam edecek EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, Kulüp yöneticileri ve sporcular ile birlikte lösemili çocukların tedavilerini ve eğitimlerini sürdürdükleri Lösemili Çocuklar Köyü’nü de ziyaret etti. LÖSEV'in tüm saha çalışmalarına gönüllü olarak katılacaklarını belirten Hondoroğlu, “5 bin 200 lisanslı sporcumuz var. Her çalışmanızda sporcularımızla birlikte yanınızda olacağız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın da bu konuda duyarlı olduğunu bilmenizi isteriz. Biz üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi
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