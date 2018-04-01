EGO şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - ANKARA
- Otobüs içinde fenalaşan yolcuya müdahale eden yolcular - Otobüsün hastaneye gidişi - Bayılan yolcunun hastaneye taşınmasıEGO şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Fenalaşan yolcusunun kalp rahatsızlığı olduğunu öğrenen EGO şoförü Bölükbaşı, güzergahından çıkarak otobüsü yolcularıyla beraber hastaneye götürdü - Şoför Bölükbaşı:"Aldığımız eğitimlerde her zaman insan hayatının ön planda olması gerektiğini gördük. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da daha önce eğitimler kapsamında yaptığı ziyarette, insan hayatını tehlikeye atacak bir durum yaşandığında elimizden geleni yapmamızı söylemişti"ANKARA (AA) - Fenalaşan yolcusunun kalp rahatsızlığı olduğunu öğrenen EGO şoförü Fevzi Bölükbaşı, güzergahından çıkarak vatandaşı hastaneye yetiştirdi.Başkent'te EGO otobüsünde şoförlük yapan Bölükbaşı, cuma günü 16.40 sıralarında Sincan - Polatlı Caddesi - Ümitköy Metro İstasyonu hattında aracı kullanırken yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.Bölükbaşı, Ümitköy Metro İstasyonu'ndan yolcu aldıktan sonra seyir halindeyken otobüsteki bir kadın yolcunun fenalaştığını, yolcunun arkadaşının, kendisine kalp rahatsızlığı olduğunu söylediğini anlattı. Bölükbaşı şunları kaydetti:"Bunun üzerine otobüsü hemen sağa çektim ve 112'yi aradım. Ardından amirlerime bilgi verdim. Aldığımız eğitimlerde her zaman insan hayatının ön planda olması gerektiğini gördük. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da daha önce eğitimler kapsamında yaptığı ziyarette, insan hayatını tehlikeye atacak bir durum yaşandığında elimizden geleni yapmamızı söylemişti. Ben de söz konusu insan hayatı olduğu için güzergahımdan çıkarak otobüsle hastaneye gittim." - "Yolcunun durumu iyi"Bölükbaşı'nın otobüsün güzergahını değiştirerek rahatsızlanan yolcuyu Etimesgut'taki özel bir hastaneye yetiştirdiği anlar, otobüs içindeki güvenlik kamerasınca da saniye saniye kaydedildi. Bu anlarda, otobüsteki diğer yolcuların da rahatsızlanan vatandaşa destek olmaya çalıştığı görüldü. Rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştiren Bölükbaşı, amirleri ve daire başkanıyla beraber, yolcunun tedavi altına alındığı hastaneye gittiklerini, taburcu edilen yolcunun durumunun iyi olduğunu öğrendiklerini aktardı.Bölükbaşı, "Otobüste rahatsızlanan bir yakınım, arkadaşım veya akrabam da olabilirdi. Üzerime düşen vazifeyi yapmak için inisiyatif aldım ve güzergahımdan ayrıldım. Bu durumu başka bir arkadaşım yaşamış olsaydı, onun da aynı şekilde hareket edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.