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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
EGO otobüsünün 15 Temmuz gazisi ve avukatlara çarpma anı güvenlik kamerasında

EGO otobüsünün 15 Temmuz gazisi ve avukatlara çarpma anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası kaydı

( ANKARA ) ANKARA

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- Sincan Cezaevi önünde servis bekleyen 2 avukat ile 15 Temmuz gazisine EGO otobüsünün çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. FETÖ davalarının görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları önünde bulunan EGO durağında bekleyen avukatlar Özge Yıldırım (30) ile Zeynep İpek Hasçelik (30) ve 15 Temmuz gazisi Ebubekir Keskin'e otobüs çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu ilgililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, otobüs şoförünü gözaltına aldı. Kaza güvenlik kamerasında Öte yandan, kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. EGO otobüsünün gaz ile avukatlara çarpma anı anbean kaydedildi.
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