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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
EGO Genel Müdürlüğü, dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'e Mostar şehrinde kullanılmak üzere 3 adet otobüs gönderiyor İzle

EGO Genel Müdürlüğü, dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'e Mostar şehrinde kullanılmak üzere 3 adet otobüs gönderiyor İzle

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( ANKARA ) -- Mostar Belediyesi’ne iki otobüs teslim edilirken, bir otobüs de kısa bir süre sonra teslim edilecek- Başkan Tuna, “Ülkeler arası işbirliğinde yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor” dedi ANKARA

Toplu Taşıma Yerel Yönetimler Yerel Yönetim 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi, ülke sınırlarını aşarak kardeş ülkelerin yerel yönetimleriyle kurduğu dostluk ilişkileriyle bir yandan kültürel köprüler kurarken diğer yandan da gerçekleştirdiği bilgi ve tecrübe paylaşımı ile sağladığı desteklerle dayanışmanın en güzel örneklerini sunuyor Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği’nin Bosna-Hersek ile Türk Yerel Yönetimleri arasında başlattığı, “Türkiye ve Bosna-Hersek Yerel Yönetimleri Arası İşbirliği Projesi”ne toplu taşıma araçları otobüslerle destek veriyor. TÜRK otobüsleri Mostar’da Türkiye Belediyeler Birliği ve EGO Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde ortak tarihi ve kültürel geçmişe sahip olduğumuz Bosna-Hersek’in şehirlerinden Mostar Belediyesi’ne, toplu taşımada kullanılması amacıyla 3 adet otobüs gönderilmesine karar verildi.
Mostar’da toplu taşımada kullanılacak otobüslerin ilk 2’sini teslim eden EGO Genel Müdürlüğü, kalan 1 otobüsü de en kısa sürede Bosna Hersek’e gönderecek. Başkan Tuna’dan dünyaya işbirliği çağrısı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesinde yerel yönetimlere büyük görevler düştüğüne dikkat çekerek, dost ve kardeş ülke Bosna Hersek’in her zaman yanında olacaklarını söyledi.

(BC -
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