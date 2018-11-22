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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
EGM’den “KADES” klibi Video

EGM’den “KADES” klibi Video

- Klip

( ANKARA ) - ANKARA

Şiddet Mağduru Harekete Geç Çağrı Merkezi Yardım Çağrısı Şiddet Mağduru Kadınlar 


- Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM), şiddet mağduru kadınların 155 Polis İmdat Çağrı Merkezi'ne ulaşımını sağlayan Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) tanıtan bir klip paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında yer alan klipte, şiddet ve baskı gören kadınların KADES sayesinde yardım çağrısında bulunmaları, çağrı merkezine düşen ihbarla polis ve jandarma ekiplerinin anında harekete geçip olaya müdahale edeceği vurgulandı. “İhtiyacınız olduğunda KADES yanınızda” ifadesinin yer aldığı klipte, “Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa Kadın Destek Uygulaması KADES’le en hızlı şekilde yardım alabilirsiniz” denildi. (CNR-GD)
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