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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
EGM'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı - ANKARA Video

EGM'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı - ANKARA Video

- EGM'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin videosuEGM'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımıANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin video yayımlandı.Genel Müdürlük, 30 Ağustos Zafer Bayramı etiketi ile sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Şehitliği, Ömer Halisdemir, Fethi Sekin, 15 Temmuz direnişine katılan vatandaşların ve Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığını sembolize eden İzmir Hükümet Konağı'na asılan Türk bayrağının görüntüleri yer aldı.Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:"Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadeleyi 30 Ağustos Zaferi ile taçlandıran Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz."Klibin sonunda ise 30 Ağustos'a özel hazırlanan logoyla Zafer Bayramı kutlanıyor.

Sosyal Medya Akkale 

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