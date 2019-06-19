Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Eğlenmek isterken canından oluyordu İzle

- Eğlenmek isterken canından oluyordu İzle

Makinanın hareket etmesi

Sekte Kamera Adrenalin 

-Kadını düşmesi
-Mekanizmanın kadına çarpması
-Kadının mekanizmanın arka kısmına savrulması

(MEKSİKO)MEKSİKO

- Meksika'da eğlenmek için lunaparkta sarkaç adlı oyun makinesını tercih etti. Aracın ters döndüğü anda kemeri açılan metrelerce yüksekten yere düştü. Meksika'nın Chihuahua eyaletindeki Ciudad Juarez şehrindeki bir lunaparkta yaşanan olayda yürekler ağıza geldi. Amatör bir kamera tarafından an be an kaydedilen görüntüde, eğlenmek için "sarkaç" adlı oyun makinesine binen kadın, adrenalinin en yüksek seviyeye çıktığı makinenin ters döndüğü anda metrelerce yükseklikten düştü. Emniyet kemeri açılan kadına önce oyun makinası çarpıyor, kadın daha sonra mekanizmanın arka kısmına savruluyor. Kadının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı