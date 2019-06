- Eğlenmek isterken canından oluyordu İzle

-Kadını düşmesi

- Meksika'da eğlenmek için lunaparkta sarkaç adlı oyun makinesını tercih etti. Aracın ters döndüğü anda kemeri açılan metrelerce yüksekten yere düştü. Meksika'nın Chihuahua eyaletindeki Ciudad Juarez şehrindeki bir lunaparkta yaşanan olayda yürekler ağıza geldi. Amatör bir kamera tarafından an be an kaydedilen görüntüde, eğlenmek için "sarkaç" adlı oyun makinesine binen kadın, adrenalinin en yüksek seviyeye çıktığı makinenin ters döndüğü anda metrelerce yükseklikten düştü. Emniyet kemeri açılan kadına önce oyun makinası çarpıyor, kadın daha sonra mekanizmanın arka kısmına savruluyor. Kadının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.